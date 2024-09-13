«Реву как дрянь»: Кудрявцева сообщила о смерти зятя

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Дмитрий Жуков всю свою жизнь посвятил космосу и накануне вернулся с Байконура.

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева сообщила о смерти зятя Дмитрия Жукова в своем Telegram-канале.

«Умер мой любимый зять (бывший муж моей родной сестры)», — сообщила убитая горем ведущая.

Дмитрий Жуков умер на 58-м году жизни. Мужчина работал руководителем пресс-службы в Центре управления полетами и всю жизнь посвятил космосу.

Лера Кудрявцева сообщила, что вчера Дмитрий вернулся с Байконура, а сегодня утром у него остановилось сердце.

«Просто вчера был на Байконуре. А сегодня его нет», — пишет о папе любимого племянника Кудрявцева.

Лера Кудрявцева вспоминает, что благодаря Дмитрию провела всю свою молодость в Звездном Городке. Изучила весь центр подготовки космонавтов. Ведущая с теплотой вспоминает удивительные рассказы о космосе и все проведенные с Дмитрием походы в лес и душевные вечера у костра с гитарой и песнями в исполнении Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева вышла в свет с поборовшим алкоголизм мужем.