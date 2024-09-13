Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона

Песков: речи о разрыве дипломатических отношений Москвы и Лондона не ведется

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Шестеро сотрудников британского посольства лишились аккредитации в РФ после того, как была установлена их причастность к разведывательной деятельности.

Речи о разрыве дипломатических отношений между Москвой и Лондоном после лишения аккредитации сотрудников посольства Великобритании в РФ — не идет. Об этом агентству URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Об этом речи не ведется», — заявил Песков.

Шестеро сотрудников посольства Великобритании в Москве были лишены аккредитации и высланы из России после того, как была установлена их причастность к разведывательной деятельности на территории РФ. ФСБ выяснила, что в течение последних семи лет они работали на специальную службу, цель которой — нанести стратегическое поражение нашей стране.

Причастность Лондона к эскалации международной военно-политической обстановки подтверждают секретные документы, которые оказались в распоряжении ФСБ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что действия британского посольства вышли за рамки положений Венской конвенции.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал про высылку британских дипломатов из России.