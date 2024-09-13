В Театральной школе Табакова стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба Театральной школы Олега Табакова

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Владимир Машков и другие педагоги проведут прослушивания в шести городах России.

В Театральной школе Олега Табакова стартовала приемная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В этом году она реализуется в рамках нового проекта «Школа Олега Табакова: траектория театрального образования» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это означает, что помимо прослушиваний абитуриенты смогут принять участие в творческих встречах, мастер-классах, лекциях и тренингах.

Приемная комиссия проведет прослушивания в разных городах России — Кемерове, Волгограде, Москве, Екатеринбурге, Красноярске и Севастополе.

Отмечается, что художественный руководитель театра, народный артист РФ Владимир Машков и другие педагоги уже побывали в Кемерове 7 и 8 сентября, а с сегодняшнего дня прием заявок открыт и в Москве.

Чтобы принять участие в прослушивании, необходимо заполнить анкету и прикрепить видеовизитку. Прием заявок продлится до 15 октября, а сами вступительные испытания состоятся 19–20 октября.

В образовательном учреждении подчеркнули, что абитуриентами могут стать только те, кто на момент проведения приемной кампании обучается в девятом или десятом классе, так как школа реализует исключительно раннее высшее актерское образование.

«Чем раньше актер получит образование, необходимые знания и навыки, тем быстрее он станет конкурентоспособным. Молодой человек должен как можно раньше выходить на сцену, съемочную площадку — молодым, полным энергии, знаний. Ранняя реализация таланта необходима для дальнейшей эволюции артиста», — заявил Владимир Машков.

К слову, набор в Театральную школу Олега Табакова проходит один раз в два года по всем городам России. Во время прошлых отборов около четырех тысяч абитуриентов поучаствовали в испытаниях, однако только 24 стали студентами образовательного учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукерья Ильяшенко рассказала о съемках с Владимиром Машковым.