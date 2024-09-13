Заместил: Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее этот пост занимал Эльдар Алишеров — лишь немногим больше года.

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийского экономического комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября 2024 года № 9 Давыдов Руслан Валентинович назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии», — указано в сообщении.

Давыдов более десяти лет был на посту заместителя, а после уже первого заместителя главы ФТС. Причем он работал в таможенных органах с 2008 года, а в феврале 2023-го его назначили временно исполняющим обязанности главы ФТС.

Стоит добавить, что Давыдов представлял интересы России во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Например, с 2014 по 2016 год выступал главой комитета по аудиту ВТамО.

Важно отметить, что Давыдов заменил на посту ЕЭК представлявшего Киргизию Эльдара Алишерова. Последнего назначили главой весной прошлого года, сейчас он перешел на другую позицию министра ЕЭК.

Ранее 5-tv.ru писал, что торговля между Россией и Китаем достигла исторического максимума, о чем заявил в этом году Руслан Давыдов.