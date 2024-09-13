«Полностью расходятся мнения»: Песков о словах Эрдогана про возвращение Крыма Украине

Песков: у России и Турции полностью расходятся мнения по теме Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В МИД России ранее подчеркнули, что российские регионы не являются предметом переговоров конфликта в Незалежной.

Тема принадлежности Крыма относится к тем вопросам, по которым у России и Турции есть разногласия. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что полуостров нужно вернуть в состав Украины.

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь у нас полностью расходятся мнения», — сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос URA.RU.

При этом Россия не оставляет попыток и дальше разъяснять свою позицию касаемо принадлежности Крыма. Песков выразил надежду, что это позволит Турции в дальнейшем принять мнение российской стороны.

Россия также продолжает развивать отношения с Турцией, которая, в свою очередь, несмотря на давление со стороны США, «продолжает руководствоваться своими собственными интересами».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, российские регионы не являются предметом переговоров по Украине. Так она прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.

Дипломат подчеркнула, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта определяется в том числе гарантиями безопасности России. Речь идет и о территориальной ситуации. Захарова посоветовала почитать Конституцию тем, кто интересуется данным вопросом.