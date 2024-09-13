Отметила увольнение: сестре криминального авторитета Татуляна грозит лишение водительских прав

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Она отказала полиции в прохождении медицинского освидетельствования.

Сестру сочинского криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон, Анжелу Селюкову могут лишить водительских прав. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Минувшей ночью Селюкова возвращалась из ресторана, в котором «праздновала увольнение», за рулем Aston Martin. Ее остановили сотрудники ГАИ и заявили о необходимости пройти медицинское освидетельствование. Правоохранители заподозрили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Селюкова заявила, что ничего не пила и проходить медобследование не намерена.

Теперь жительнице Сочи грозит лишение водительских прав на 1,5 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что Селюкову лишили полномочий депутата сочинского горсобрания из-за утраты доверия. Парламентарий скрывала свои доходы от соответствующий органов. Следствию удалось установить, что в 2020–2021 годах Селюкова получила девять миллионов долларов за продажу акций пансионата «Волна Резорт энд СПА». Кроме того, она не указала информацию о занижении на 5,5 миллиона рублей дохода от продажи автомобиля Bentley.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у бизнесмена Татуляна в Сочи прошли обыски по делу о хищениях.