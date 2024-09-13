Наемников из Грузии и США будут заочно судить в ДНР за вступление в ряды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Двое мужчин получили за свое участие в конфликте на Украине миллионы рублей.

Наемников из Грузии и США будут заочно судить в Донецкой народной республике (ДНР) за их участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Они заочно обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.

Обвинительные заключения были утверждены по уголовным делам в отношении 29-летнего гражданина Грузии Нодара Петриашвили, а также 32-летнего американца Джастина Мишлера. Отмечается, что они оба участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ с 2022 по 2024 год.

Патриашвили и Мишлер получили за свое участие денежное вознаграждение — 3,1 и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Наемник из США Джастин Мишлер получил 1,2 миллиона рублей за участие в конфликте на стороне ВСУ. Фото: Telegram / Генпрокуратура России / genprocrf

Более того, обоих иностранных наемников объявили в международный розыск. Суд также заочно избрал им меру пресечения — заключение под стражу.

Важно отметить, что этим же летом в ДНР заочно обвинили в участии в конфликте на стороне ВСУ — французского наемника. Причем мужчина также начал воевать за интересы киевского режима с 2022 года

Ранее 5-tv.ru писал, как воевавшего за ВСУ американского наемника приговорили к 14 годам лишения свободы.