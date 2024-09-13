Минус несколько лет жизни: как производители товаров без глютена «убивают» россиян

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Недобросовестные продавцы наносят на свой товар маркировки в заведомо ложной информацией. И последствия этого могут быть катастрофическими.

Роспотребнадзор нашел в безглютеновых продуктах то, чего, по идее, в них быть не должно. Почти четверть изделий со специальной маркировкой «без глютена» его содержат. Кто-то просто не похудеет, если выбрал такую диету, а вот для тех, кто страдает от его непереносимости, это грозит тяжелыми последствиями.

Почему производители и продавцы не боятся за свою репутацию, нарушая закон, и как это вообще стало возможным? В ситуации разобрался корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Каждый четвертый якобы безглютеновый продукт на прилавке таким считается с натяжкой. Десятки лет можно это есть и не подозревать, что клейковина в составе провоцирует разрушение организма. Глютен повышает риск преждевременной смерти у людей с целиакией. Каждый сотый россиянин уже живет с таким диагнозом. Еще больше людей об этом даже не подозревают.

Вечная диета для людей с непереносимостью глютена кажется не такой уж страшной. В магазинах есть все: бобы, хлеб и даже сосиски. Но надпись на упаковке совершенно не гарантирует чистоту продуктов.

Подтверждение этому — результаты проверки Роспотребнадзора, а это порядка 100 тысяч исследований. 25% проб оказались с нарушениями по наличию глютена и несоответствию по белкам, жирам и углеводам

«На предприятиях, на которых не перерабатывается глютеносодержащее сырье, это очень важно. Потому что следы глютена могут оставаться даже если предприятие, производящее выпечку из пшеничной муки, вдруг решило производить выпечку из рисовой муки или кукурузной, то продукт может быть загрязнен следами глютена», — объяснила научный консультант компании-производителя безглютеновой продукции Ирина Попова.

Целиакия — болезнь наследственная, ярко выраженных симптомов нет. Надо проводить тщательное обследование у нескольких специалистов, чтобы установить точную причину, например, постоянной слабости, плохого сна или частых простуд.

«У людей, страдающих целиакией, основные жалобы на вздутие живота, тошноту, диарею, рвоту, может быть анемия, плохое самочувствие, плохой сон. Как правило, этот диагноз ставится еще в детстве, у детей. Потом человек знает о том, что у него есть это заболевание. И единственный, так скажем, на сегодня способ лечения целиакии — это как раз полностью безглютеновая диета», — рассказала врач-диетолог, эндокринолог Евгения Байтурова.

Инга узнала свой диагноз только в 40 лет. И все время «до» каждый прием пищи лишь усугублял ситуацию. Сейчас пришлось отказаться почти от всех привычных продуктов, а кафе и рестораны исключить полностью.

«Это просто проходит бессимптомно. А приводит к тому, что в итоге, грубо говоря, кишечник полностью перестает функционировать, перестают всасываться витамины, микроэлементы. В итоге это большой, огромный процент, что я 66% рака, если не соблюдать диету», — рассказала Столярова.

Российский рынок безглютеновой продукции — один из самых чистых в мире, уверяют производители. Но сразу оговариваются, что белковый компонент злаковых культур можно найти практически в любом их товаре.

«В России самый лучший рынок продуктов питания, в том числе по глютену, поэтому у нас вообще супер. Приедете куда-нибудь в другую страну, да, там есть, но не так много и не так, главное, вкусно и качественно, как у нас. Поэтому — рынок огромный. Должны быть, во-первых, методички, технологические карты, которые не используют пшеничный белок. Тут видите, в чем вопрос: пшеница у нас достаточно недорогая. Нам пшеницу класть проще, чем ее не класть», — объяснил директор компании-производителя безглютеновой продукции Михаил Богомолов.

Спрос на продукцию без глютена устойчиво растет уже несколько лет, в основном — за счет желающих похудеть. Этим и пользуются недобросовестные производители. Но в случае подмены сырья одни лишь не получат ожидаемого результата, а вот люди с целиакией могут потерять несколько лет жизни.