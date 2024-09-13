Столтенберг: мир стал намного опаснее за последние десять лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Полномочия главы альянса истекают 1 октября.

Накачка оружием Киева, по мнению западных кураторов, — единственный путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем, может быть, последнем интервью в этой должности. В беседе с телеведущей CNN он подвел итоги своей десятилетней работы на посту главы альянса.

Главным своим достижением, кстати, он считает, что мир стал намного опаснее.

«Мир стал намного опаснее за последние десять лет, а НАТО намного сильнее. Больше расходов на оборону, лучше подготовка, и — впервые в нашей истории — готовы к бою войска в восточной части альянса. Это все — большие достижения», — заявил Столтенберг.

Признался Столтенберг, что не знает, чем будет заниматься. Его полномочия истекают 1 октября. На посту генсека НАТО его сменит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО категорически отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО напрямую участвовать в конфликте не будет.