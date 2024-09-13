«Сильно ограничена»: Wildberries заявили о скорых проблемах с доставкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Проблемы появились на фоне развода основательницы маркетплейса с супругом.

В ближайшее время у маркетплейса Wildberries будут проблемы с доставкой товаров. Об этом сообщил агентству URA.RU учредитель компании «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук.

Причины связаны с возникновением дефицита складских площадок и ограничению поставок из-за приостановки строительства новых помещений.

«Если стройки не продолжатся, то будет сильно не хватать складов, то есть возможность поставки товара на складах будет сильно ограничена. Кроме того, не хватит операционных платежей для этих площадей», — ответил Бакальчук.

По его словам, людям придется ждать дольше свои товары, потому что склады будут перегружены. Или же сокращать количество позиций в заказе.

Прежде ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Wildberries и Russ, собирается подать иск в суд на «ВБ Девелопмент», владельцем которой выступает Владислав Бакальчук. Причиной стала задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться.