«Резкое похолодание»: когда в Москву придет настоящая осень

Фото: 5-tv.ru

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В ближайшее время температура продолжит сохранять отклонение на 6-8 градусов.

Пятница, 13 сентября, станет самым жарким днем этого месяца в Москве, однако уже на следующей неделе температура начнет снижаться. Об этом руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал в беседе с NEWS.ru.

«В выходные дни дневная температура составит около +25 градусов, а со следующей недели начнутся постепенное снижение температуры и попытка вернуться в осенние рамки. Но резкого похолодания не произойдет», — прокомментировал прогноз погоды на ближайшие дни эксперт.

По его словам, в выходные на следующей неделе температура понизится до 21-23 градусов тепла. Это все еще очень много для второй половины сентября, однако тенденция на похолодание сохранится.

Шувалов подчеркнул, что в обозримом будущем температура будет продолжаться отклоняться на 6-8 градусов от нормы. Над Москвой снова будет светить солнце, а атмосферное давление повысится и достигнет 758–760 миллиметров ртутного столба. Осадков в ближайшее время ожидать также не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва после самой теплой ночи прогреется до 29 градусов. Лето, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, продлится как минимум еще десять дней, свои позиции оно уступит осени лишь в заключительной пентаде сентября.