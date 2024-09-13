Смертельная провокация: чем опасна недолеченная язва

Фото: 5-tv.ru

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Врачи не рекомендуют прерывать или тем более откладывать терапию, ведь развитие болезни чревато весьма серьезными последствиями.

Непролеченная язва желудка или двенадцатиперстной кишки может спровоцировать кровотечение или возникновение онкологии. Об этом агентству URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева.

Также среди возможных последствий — перфорация, то есть разрыв стенок желудка, и перитонит. Последнее характеризуется воспалением и появлением инфекции в брюшной полости, а это уже чревато развитием рака.

Гастроэнтеролог напомнила, что один из наиболее распространенных симптомов язвы — жгучие боли в верхней части живота, вздутие, изжога и частая отрыжка. При наличии любого из перечисленных признаков следует немедленно обращаться к специалисту, который, в зависимости от причины возникновения язвы, назначит соответствующее лечение. Терапия обычно включает в себя прием антибиотиков и ингибиторов протонной помпы.

Остановить развитие язвенной болезни поможет отказ от курения и алкоголя, а также приема нестероидных противовоспалительных препаратов без назначения врача.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая еда чаще всего вызывает отравление и может спровоцировать язву.