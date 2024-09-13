«Так решила семья»: как пройдут похороны журналиста Николая Сванидзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Федор Гладких

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Его не стало 12 сентября. Предварительно, телеведущий болел пневмонией.

Похороны российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате. Об этом сообщила коллега покойного Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — сообщила Меркачева.

Сообщение о смерти знаменитого журналиста появились 12 сентября 2024 года. Сванидзе было 69 лет. В последние годы он тяжело болел. Предварительной причиной смерти, которую озвучили знакомые с ситуацией источники 5-tv.ru, стала пневмония.

Как сообщал собеседник 5-tv.ru, состояние журналиста стремительно ухудшилось еще в прошлом году. Он обратился к медикам с жалобой на рвоту с кровью. Также ему потребовалась консультация кардиолога. Сообщалось, что у Сванидзе тогда начали развиваться ишемическая болезнь головного мозга и гипертоническая болезнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии.