В режиме нон-стоп: как трудоголизм влияет на продолжительность жизни

Фото: 5-tv.ru

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Эксперимент длинною в 20 лет провели над 749 женщинами.

Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что работающие без отпусков люди (трудоголики. — Прим. ред.) умирают раньше, чем хронические алкоголики. Об этом сообщается в статье American Journal of Epidemiology (АJЕ).

Для проведения исследования были отобраны 749 женщин в возрасте от 45 до 64 лет. На протяжении 20 лет ученые наблюдали за их образом жизни, графиком работы и вредными привычками.

По завершению эксперимента выяснилось, что те участницы, которые много работали, мало отдыхали и часто пропускали отпуска, заработали много серьезных проблем со здоровьем. Уточняется, что к трудоголикам относили участников исследования, которые перерабатывали даже три часа в день сверх нормы.

Продолжительность жизни женщин-трудоголиков оказалась ниже, чем у тех, кто страдал от хронического алкоголизма.

Частой причиной проблем со здоровьем у трудоголиков, согласно исследованию, оказались сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непереносимость алкоголя может быть признаком серьезных заболеваний. Люди, которым становится плохо от одного глотка спиртного, более склонны к некоторым видам онкологии.