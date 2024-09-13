Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В начале лета показатель находился на уровне 16%. С чем связано сегодняшнее решение регулятора?

Ключевая ставка в России была поднята до 19% годовых. Такое решение принял совет директоров Центробанка в ходе заседания в пятницу, 13 сентября.

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке пояснили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Кроме того, рост спроса продолжает опережать возможности расширения товаров и услуг. Центробанк считает, что для возвращения инфляции к цели в 2025 году необходимо дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику. По прогнозам, тогда показатель вернется к диапазону 4-4,5% в следующем году.

Центробанк России не исключил, что в дальнейшем придется еще раз поднимать ключевую ставку. Следующее заседание по этому вопросу, согласно графику на сайте регулятора, намечено на 25 октября 2024 года.

В начале июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, не исключая, что на следующем заседании этот показатель может возрасти. Причиной роста специалисты называли высокую инфляцию, а также отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста. В конце июля ключевую ставку подняли до 18%.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин заявлял, что в сентябре уровень ключевой ставки может увеличиться до 19-20%. При этом глава ВТБ Андрей Костин выражал мнение, что совет директоров Центробанка России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых, несмотря на прогнозы аналитиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам «Лучший %» до 20% годовых при условии, что деньги еще не хранились на других вкладах в банке.