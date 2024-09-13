Камня на камне не оставит: Бакальчук планирует отсудить у мужа 27 миллиардов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Поводом для иска послужил долг компании супруга перед Wildberries.

ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Wildberries и Russ, планирует подать иск в суд на «ВБ Девелопмент», владельцем которой выступает Владислав Бакальчук. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Поводом для судебных разбирательств стала задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год.

Маркетплейс перечислил подразделению аванс, но не получил подтверждения о выполнении работ и оказании услуг. Размер возможного иска оценивается примерно в 27 миллиардов рублей.

«Мы направили в адрес „ВБ Девелопмент“ претензию, в которой требуем отчитаться по полученным авансовым платежам. В случае отказа в предоставлении отчетов „ВБ Девелопмент“ должен вернуть все авансовые платежи в течение пяти рабочих дней. На случай, если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены в добровольном порядке, мы уже подготовили соответствующие исковые документы для того, чтобы вернуть деньги в компанию», — отметили в публикации.

В начале августа маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ завершили процесс слияния. Стороны создали совместно предприятие — ООО «РВБ». В результате 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», другие 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн».

К слову, Владислав Бакальчук, муж соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, выступил против объединения. В поддержку Бакальчука также высказывался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав слияние «рейдерским захватом» бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться.