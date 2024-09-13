Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Исляма

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика порок сердца, и его состояние ухудшается.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 13-летний Ислям.

У мальчика — порок сердца. Его состояние ухудшается. Срочно нужна операция, которая стоит один миллион 200 тысяч рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать эту сумму и даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 656 тысяч 603 рубля. Большое вам спасибо!