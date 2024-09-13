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Шестеро сотрудников посольства Королевства в Москве действовали под прикрытием спецслужб.

Причастность Лондона к эскалации международной военно-политической обстановки подтверждают секретные документы, которые оказались в распоряжении ФСБ. По решению российского МИД, шесть дипломатов британского посольства, которые по сути были шпионами, лишены аккредитации.

Установлено, что в течение последних семи лет они работали на специальную службу, цель которой — нанести стратегическое поражение нашей стране. Все подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Шестеро британских дипломатов ждут посадки в зоне вылета. Они официально лишены аккредитации, фактически высланы из России. Впрочем, «дипломатами» этих сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве можно назвать с натяжкой. Это скорее шпионы, разведчики MI6, которые действовали под прикрытием спецслужб. Замаскировавшись под диппредставителей, они выполняли политические заказы своего руководства.

К примеру, британскую разведчицу Джессику Дейвенпорт можно было часто встретить в суде. Она курировала руководителей «Гражданского содействия»* иноагентов Светлану Ганнушкину* и Евгения Ястребова*. Британка лично ходила и к Александру Верховскому, руководителю информационно-аналитического центра «Сова»*, который по заданию британских спецслужб занимался сбором информации о нарушении прав мигрантов и передавал всю информацию Лондону, естественно, за деньги.

В графике Дейвенпорт вообще были только те, кто публично осуждает власть и с ненавистью говорит о России: оппозиционные журналисты, юристы «Комитета против пыток»** и ЛГБТ-активисты***.

Коллега Дейвенпорт по шпионажу Блэйк Патель работал по своей программе. Его часто видели на резонансных судебных процессах. Британец лично встречался с сотрудниками Духовного управления мусульман и специалистами по Ближнему Востоку. В связке с Пателем похожие задачи выполнял и другой британец — Томас Стивенетт. Он тайно вербовал нужных ему людей.

Все эти иностранные граждане, по данным российских спецслужб, работали на директорат Восточной Европы и Центральной Азии Великобритании. Ведомство, которое входит в структуру британского МИД, реформируют чуть ли не каждый год. И каждый раз антироссийская риторика только усиливается. Начавшаяся после «крымской весны» травля нашей страны с каждым годом только набирала обороты. В материалах «Форин-офиса», которые оказались на руках у российских спецслужб, значится, что Лондон начал готовиться к глобальному вооруженному конфликту с нашей страной еще в 2017 году.

«Вся эта реформа готовилась заранее и началась еще с назначения руководителем директората бывшего резидента SIS в Москве Мартина Харриса во второй половине 2017 года. А уже в марте 2018 года случилась история со Скрипалями. То есть не российская СВО на Украине послужила триггером для реформы британского МИД», — сказал оперативный сотрудник ФСБ России.

В распоряжении наших спецслужб оказались секретные документы директората Восточной Европы, сотрудников которого и выслали из России. На внутрикорпоративном сайте директората есть даже отдельное подразделение HMG RUSSIA UNIT. По сути, инструкция для работников посольства, которая сводится к глобальным антироссийским операциям, объединяет военные и дипломатические ресурсы для противостояния России. Интересно, что все эти инструкции значатся как «чувствительные служебные материалы» только для сотрудников МИД, и их утечка — это полный провал британских спецслужб.

«Что касается кадрового состава директората, то там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS, работающих с позиции посольства Великобритании в Москве. „Дипломаты“, которых мы сейчас лишили аккредитации, возможно, тоже получат должности в директорате», — заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

Впрочем, они неплохо себя чувствовали и на старых должностях. Круг общения британских дипломатов был самый разный: от никому не известных оппозиционеров до весьма влиятельных в прошлом людей. Так, в английских интерьерах посольства засветился бывший руководитель администрации президента Александр Волошин. На территории другой страны его встречали как дорогого гостя.

Подавляющее большинство нынешних руководителей директората Восточной Европы — сотрудники MI6. И несколько лет назад они точно так же, как и высланные британцы, под видом дипломатов трудились в России.

Мартин Харрис, который был резидентом британской разведки, сейчас — посол в Киеве. Директор HMG RUSSIA UNIT Джеймс Бир, также засветившийся в Москве, курирует MI6 на Украине и обучает украинские спецслужбы. Марк Даймонд — тоже в Киеве, руководит группой по разведке. А ведь еще совсем недавно он катался по Москве на велосипеде, в реальности — шпионил за россиянами под прикрытием сотрудника экономического отдела посольства. Кристофер Джойс, который отвечал работу за MI6 в Грузии, тоже работал под прикрытием британского посольства, но продержался всего несколько месяцев и также был выслан из России за шпионаж.

Все эти иностранные граждане так или иначе попытались навредить России — как в Москве, так и из Лондона: вербовали подростков, устраивали провокации, митинги, встречались с оппозиционерами, приглашали лидеров мнений на так называемые «безопасные разговоры» в резиденцию посла.

В июне в британском посольстве на торжественной церемонии по случаю дня рождения короля побывали более 80 россиян. Отмечали с размахом. Почти все пришедшие на праздник россияне — представители разнообразных НКО, те, кто любит необоснованно поругать власть в России.

Лишение аккредитации сотрудников посольства, завербованных британской разведкой, — это своего рода сигнал Лондону. Прогулки по Москве для них закончились.

Спецслужбы ждут реакции с Туманного Альбиона. Либо кураторы так называемых «дипломатов» перестанут засылать в Москву своих шпионов, либо британским диппредставителям придется навсегда забыть сюда дорогу.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

** Признан Минюстом России СМИ-иноагентом.

***Движение признано экстремистским и запрещено в России.