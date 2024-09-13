«Демилитаризованная зона»: в США назвали условия окончания конфликта на Украине
Вэнс: план Трампа предполагает нейтралитет Украины и заморозку линии фронта
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Речь идет о позиции официального Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.
План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в первую очередь предусматривает заморозку военных действий по линии соприкосновения армий. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.
«Вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзам подобного рода», — сказал Джей Ди Вэнс.
При этом восстанавливать поврежденную инфраструктуру Украины в Штатах при победе Трампа не собираются. По словам Вэнса, это будут делать европейцы.
Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Кандидатами выступают представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ и действующий вице-президент Камала Харрис.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах дебатов Трампа и Харрис.