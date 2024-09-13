Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Журналист получил ранение 7 августа при исполнении своих обязанностей, освещая обстановку в Курской области во время ударов киевского режима.

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области для освещения ситуации в регионе в связи с попыткой боевиков ВСУ прорвать оборону на государственной границе России и массированным обстрелом мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Военкора экстренно госпитализировали в местную больницу, а уже на следующий день его транспортировали в Москву. Медики из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщали, что у Поддубного черепно-мозговая травма, тяжелый ожог и травма лицевого скелета, корреспондент находился в тяжелом состоянии.

Посол по особым поручениям МИД России отмечал, что Евгений Поддубного могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая военкора съемочная группа не пострадала.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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