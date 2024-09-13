«Где-то должен же жить мой ангел»: как создавался новый большой клип Макарского

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист раскрылся перед аудиторией с совершенно другой стороны, обнажив собственную душу и вложив в видеоролик личный, сокровенный смысл.

Знаменитый актер театра и кино, а также обладатель чарующего и мелодичного голоса Антон Макарский ознаменовал для себя начало нового этапа в своей многогранной карьере. Отойдя от крупных съемок в фильмах и сериалах, наконец он порадовал поклонников большим и очень важным, личным проектом — певец представил перед аудиторией видеоклип «Ангел». В него он вложил не только силы и время, но и душу, как будто обнажившись перед аудиторией.

Эксклюзивные бэкстейдж-кадры творческой работы над трогательным видеороликом появились в распоряжении 5-tv.ru.

Антон Макарский никогда не фокусировался лишь на актерской карьере — всегда звезде сериала «Сын за отца» была близка музыка. Неслучайно он сыграл одну из главных ролей в русскоязычной версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Природа наградила артиста прекрасными вокальными данными, и потому никогда Макарский не стеснялся петь и пробовать новое, записывать различные треки, создавать собственные аранжировки и выкладывать видео исполнений.

Только вот клип «Ангел» стал первым большим проектом с полноценными съемками, актерами, реквизитом, массовкой и разными дислокациями. В последний раз музыкальным контентом певец делился довольно давно, около трех лет назад, а теперь открылся перед аудиторией с совершенно другой стороны.

Макарский не просто исполнил композицию и создал ролик, а вложил в него совершенно особенный, очень личный смысл. Как отмечал музыкант, он старается «не растрачиваться» и браться лишь за те дела, которые действительно будут что-то значить. Это то, ради чего он работает, и к чему стремится. Именно поэтому сегодня артист почти не снимается в сериалах и фильмах — к сожалению, многие проекты сейчас, по его мнению, делаются не «от души», что неправильно.

Безусловно, в «Ангеле» зрители увидят что-то свое, очень сокровенное. Однако команда Макарского постаралась донести неравнодушной публике, что в каждом человеке есть как хорошее, так и плохое. Две противоборствующие силы всегда соревнуются друг с другом, и порой, к несчастью, зло побеждает.

Однако проигрыш не значит, что стоит опускать руки, ведь даже в самые темные времена оступившийся имеет возможность одуматься, исправиться, вернуться к самому началу. Необходимо не упустить этот момент и вновь открыть свое сердце. Быть может, стать добрым «ангелом-спасителем» того, кто искренне нуждается в помощи, поддержке и понимании. Даже если этот человек некогда совершил чудовищное злодеяние.

«Уж не знаю, в каком там ранге,

На какой далекой вершине,

Но где-то должен же жить мой ангел,

И прошу я его: «Помоги мне!», — поет Макарский.

Стоит отметить, что огромное значение для артиста имеет также и выбранная песня, принадлежащая композитору Олегу Шаранданову, более известному под псевдонимом Ефимыч. В репертуаре исполнителя уже есть трек «Прощальная» («Дон»), а теперь появился и «Ангел» проникновенного автора — в эту музыку Антон Макарский влюбился давно, но клип на песню смог записать только сейчас.

Теперь артист, вступивший на новый творческий путь, планирует делиться контентом с аудиторией намного чаще. Дело в том, что он наконец встретил правильных людей, которые разделяют его ценности и мнения. Команда музыканта, по его словам, может создавать профессиональный и качественный материал, а сам Макарский в свою очередь всегда готов радовать окружающих новыми идеями и подходить к работе с уникальным видением.

Олег Кассин, Омар Байрамов и Антон Макарский (слева направо) на съемках клипа. Фото: 5-tv.ru

Свежий взгляд и видение героев при создании клипов и вправду играют огромную роль. Так, особенное умение и чувство прекрасного помогает передавать характеры персонажей и доносить до зрителей их непохожую энергетику. К счастью, исполнитель сотрудничает с талантливым звездным стилистом Омаром Байрамовым.

Истинный знаток моды сам сыграл роль в ролике, однако за кадром проделал огромную и невероятную работу. Он создал яркие образы для героев музыкального видео. Для каждого персонажа Байрамов персонально подобрал наряд, добавив всем героям волшебного шарма, наделив собственным нравом. Стилист с помощью моды и уникального подхода смог раскрыть души актеров.

На съемочной площадке Байрамов также старался тщательно следить, чтобы визуальная составляющая смотрелась идеально — не забывал поправлять костюмы, помогать съемочной группе. И просто получать удовольствие от процесса.

Режиссером клипа стал давний друг и товарищ певца Дмитрий Бурлаков, с которым они работают уже около 20 лет. Именно он, обладая всеми необходимыми навыками, смог воплотить чудесную задумку в жизнь. Потрясающая энергетика клипа чувствуется с первых кадров — радуют глаз красоты исторического и великого города Сергиева Посада, уникальной достопримечательностью которого является Троице-Сергиева лавра.

В клипе вместе с Макарским снялся его друг, популярный актер Олег Кассин, получивший известность благодаря таким фильмам и сериалам, как «Сочинение ко Дню Победы», «Марш Турецкого», «Ликвидация» и «Артист с большой дороги», а также Светлана Антоновская, Федор Бурлаков и другие.

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