«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Не все артисты, которые в юном возрасте стали популярными, могут благополучно пройти период «медных труб».

Быстрая слава в юности — это не только успех в карьере, но и тяжелая проверка на прочность, которую не каждый сможет преодолеть. Как молодым актерам стойко перенести испытание «медных труб» и оставаться на плаву — рассказала в беседе с 5-tv.ru на открытии 102-го сезона Театра Моссовета народная артистка РФ Ольга Остроумова.

По ее словам, она достигала высот в карьере очень медленно и долго. Еще во время учебы в ГИТИСе в 1968 году Ольга дебютировала в кино в фильме «Доживем до понедельника», но настоящая известность пришла только в 1972 году после выхода фильма «А зори здесь тихие».

Но Остроумова неоднократно видела случаи, когда человек становился популярным за очень короткое время.

«Кто-то быстро набирает высоту, кто-то чуть помедленнее, но потом раскрывается как бутон красивый», — отметила Остроумова.

Поэтому, хоть у Ольги на примете есть молодые актеры, которых можно выделить, имен она намерено не называет, потому что им еще нужно расти.

«Есть, кого я выделяю. Но я не скажу. Ну потому что этого нельзя говорить, они пока растут, понимаете?» — сказала Остроумова.

С быстрой славой в юном возрасте столкнулись и некоторые актеры из громкого сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это и Леон Кемстач, сыгравший Андрея Васильева (Пальто), и Рузиль Минекаев (Марат Суворов), и Анна Пересильд (Айгуль), и, конечно, Никита Кологривый (Кащей).

Слава, особенно в юном возрасте, может сильно вскружить голову. Порой настолько, что актеры идут по кривой дорожке. Такую прочили Никите Кологривому. Многие артисты критиковали его за смелые высказывания, и утверждали, что он станет заложником одной роли.

И на фоне этого Кологривого арестовали за пьяный дебош в кафе Новосибирска. После этого случая его лишили некоторых ролей. Например, лидера ЛДПР Владимира Жириновского в автобиографической картине.

Остроумова уверена, что пережить этот период актеры смогут только благодаря воспитанию родителей. У Ольги двое детей, когда-то и она задавалась вечным вопросом: как правильно вырастить ребенка. И однажды прочитала, что все зависит от взрослых.

«Прочла где-то замечательную, мудрую фразу: воспитание — это образ жизни родителей», — подчеркнула артистка.

Если взрослые в семье интеллигентные, творческие и добрые люди, то молодое поколение это воспримет и будет проявлять те же черты. Но не все возгалается на плечи родителей. Уже потом на себя эту роль берут другие старшие. Остроумова надеется, что у более опытных артистов в их театре остался такой образ жизни, который они смогут передать.

«Просто, если у старшего поколения нашего театра все-таки остался вот такой образ жизни, они воспримут это», — сказала Ольга.

Причем, молодежь в Театре Моссовета внимает советам старших. А наставники в свою очередь могут высказать критику и это не будет восприниматься негативно.

«Это нормально. И никто на тебя не обижается, и никто не говорит: какая она злыдня», — улыбнулась Остроумова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Остроумова в пятый раз стала бабушкой.