Пакуют чемоданы: как лишенные аккредитации британские дипломаты покидают Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Gaertner; 5-tv.ru

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ФСБ заподозрила сотрудников посольства в подрывной деятельности против РФ.

Лишившиеся аккредитации сотрудники посольства Великобритании в России покидают страну. Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила в их деятельности признаки подрывной работы. Кадры из аэропорта появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно заметить, как шестеро британских дипломатов находятся в аэропорту вместе со своими чемоданами — они ожидают вылета из России.

Шесть сотрудников посольства Великобритании лишились аккредитации сегодня из-за того, что они вели разведывательно-подрывную работу на территории России. В ФСБ отметили, что деятельность дипломатов была нацелена на стратегического поражение нашего государства.

Стоит добавить, что это не первый случай обнаружения разведывательно-подрывной деятельности Великобритании в России. В частности, в начале года располагающийся в Херсонской области «Британский Совет» вел разведку в интересах Киева через подконтрольные организации.

Например, живущие в королевстве украинские беженцы, у которых остались в регионе близкие связи, поставляли им информацию военно-политического характера. При этом официально заявлялось, «Британский совет» якобы развивает сотрудничество в области образования, культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях решения ФСБ по раскрытии разведдеятельности шести британских дипломатов в России.