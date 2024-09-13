Фоткать с нужного ракурса: Снигирь и Цыганов раскрыли секрет идеального брака

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Супруги вышли в свет в обворожительном образе.

Актриса Юлия Снигирь в компании своего супруга Евгения Цыганова посетила фестиваль «Новый сезон» в Сочи, где состоялась премьера сериала с ее участием. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Пара появилась на показе в total black. На Юлии было черное платье в пол с прозрачными рукавами и воздушной юбкой, а Евгений надел в той же цветовой гамме классические брюки и поло.

Такой выбор наряда оказался не случайным. В проекте «Танго на осколках», где сыграла Юлия, сюжет был связан с танцами.

Цыганов решил подойти к делу творчески и даже попытался исполнить небольшой танец вместе с супругой. Но Снигирь воспротивилась, так как боялась испортить платье.

Актер проявлял понимание и не перечил своей возлюбленной. Он фотографировался с ней рядом, а потом сделал несколько снимков Снигирь вместе со съемочной командой.

Присутствующие на фестивале пошутили, что секрет идеального брака Цыганова и Снигирь раскрыт. Супруг просто научился фотографировать жену с нужного ракурса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Снигирь может страдать из-за перфекционизма.