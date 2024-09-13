До рекордно низкого уровня: YouTube замедлился для россиян почти в десять раз

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Теперь, чтобы открылось видео, пользователям необходимо ждать более десяти секунд.

За последние три месяца скорость работы видеохостинга YouTube для россиян замедлилась почти в десять раз. Теперь, чтобы открылось видео, пользователям необходимо ждать более десяти секунд. Такие данные сообщил разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo «Известиям».

Согласно их выводам, среднее время, через которое начинается показ ролика для пользователей стационарных сетей, увеличилось практически в десять раз — с 1,21 секунды до 11,01 секунды. Поэтому тех, кто не дожидается открытия стало больше. Так, на фиксированных сетях доля пользователей̆ YouTube, которые не дожидаются открытия видео роликов, в пять раз больше, чем на мобильных, отметил директор по продуктам компании Антон Прокопенко. При этом большинство экспертов сошлись во мнении, что российские аналоги практически не уступают YouTube в удобстве использования и функциональности. Поэтому можно смело ими пользоваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «VK Видео» заняло первое место по количеству скачиваний среди приложений