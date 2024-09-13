Врач с гитарой: день рождения отмечает Александр Розенбаум

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Народный артист России написал более 800 песен и стихов.

Его называют врачом с гитарой, а еще человеком, без которого невозможно представить Петербург. День Рождения сегодня отмечает Народный артист России Александр Розенбаум. За свою карьеру музыкант написал более 800 песен и стихов, выпустил 36 альбомов. А сейчас продолжает гастролировать по всей России. Дает концерты, в том числе и на передовой. Там, где рождаются знаменитые на всю страну строки, побывал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

73-й день рождения Александр Розенбаум отмечает концертом перед домашней публикой. И понятно, что в этот день здесь нет свободных мест. Билеты давно раскуплены, зал полон. Первая песня в программе сегодня — морская, «38 узлов».

Выступления на большой сцене Розенбаум со своей командой уже много лет репетируют в этой довольно тесной комнатке в ДК имени Кирова. Журналистов в эту святая святых обычно не пускают — не самая подходящая в день рождения лексика — но у нас эксклюзив.

«Как вообще проходят репетиции? Вот сейчас Александр Яковлевич зашел, сразу много идей, так обычно и бывает?» — спрашивает корреспондент.

«Да, придумал там все. Кто-то записывает, чтобы не забыть, кто-то запоминает», — отвечает бас-гитарист Вячеслав Крюков.

Маэстро строг и требователен. Впрочем, как и к себе.

«У него есть свои принципы, которым он не изменяет, но это не значит, что он колючий всегда. Он очень добрый человек. Наверное, он ассоциируется с Петербургом еще и потому, что всего, что он захотел, он добился. Добился своим трудом, своим характером», — отмечает актер театра и кино, певец Михаил Боярский.

Как и Петербург любим разным — имперским, советским, современным, так и песни Розенбаума — от ранних блатных… до военных, за которые служивые всех родов войск назовут Яковлевича своим. И, конечно, лирических…

«Мы же читаем книги, мы в них погружаемся. Мы переворачиваем в себе какие-то страницы из жизни других людей. Главное — умение вникнуть в суть и попасть в того человека, о котором ты пишешь», — подчеркивает Розенбаум.

«Мечтаю снять леса со Спаса на Крови…» Эти строки написаны без малого 40 лет назад. И город стоит, и Спас стоит, и опять в лесах. И кто тут скажет, что искусство не вечно.