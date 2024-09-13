Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Перемирие — один из ключевых аспектов предвыборной кампании политики, однако ответственность по ряду пунктов в дальнейшем он планирует возложить на европейские государства.

Как выглядит мирное урегулирование конфликта на Украине, согласно плану Дональда Трампа, раскрыл его напарник. Кандидат в вице-президенты США рассказал, что бывший глава Белого дома, в случае переизбрания, будет настаивать на заморозке военных действий по линии соприкосновения армий и создании демилитаризованной зоны.

Киев в рамках перемирия должен будет также отказаться от вступления в военные альянсы.

«Так что я думаю, что выглядит это так. Трамп садится и говорит русским, украинцам и европейцам: „Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование“. И вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзам подобного рода», — рассказал Джей Ди Вэнс, кандидат на пост вице-президента США.

При этом восстанавливать поврежденную инфраструктуру Украины в Штатах не собираются. Трамп, по словам Вэнса, возложил эту ответственность на плечи европейских государств. Так как американские налогоплательщики и так были слишком щедры к украинцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что кандидат в вице-президенты США отказался от разговора с украинскими чиновниками.