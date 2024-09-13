Фото, видео: Reuters / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Российские военные отмечают, что натовское вооружение мало приспособлено к условиям конфликта на Украине.

Российские военные продолжают планомерно уничтожать поставленную украинским боевикам натовскую технику. Так, иностранные журналисты накануне заявляли, что Киев уже потерял около половины всех американских танков. Машины либо уничтожены, либо попросту брошены.

Кроме того, западное оружие оказалось совершенно не приспособлено для ведения боя в условиях пересеченной местности и болот. Прежде всего, из-за своей массы. В этом убедился военный корреспондент «Известий» — Валентин Трушнин.

Эвакуационная группа ремроты группировки «Центр» проводит техническую разведку — осматривает трофейную Bradley, фиксирует повреждения, чтобы понять, как ее можно вытащить.

«Техразведка, она ходит, смотрит, крюки есть-нет, можно ли зацепить, как зацепить, где стоит, как стоит, что будет нужно, чтобы ее эвакуировать. Мы когда едем уже знаем что нужно. Лебедкой надо поработать или просто зацепить, вытащить», — рассказывает водитель-механик БРЭМ-1М с позывным «Юда».

Выехали ночью, на позициях были до рассвета, что называется, по-серому, когда ночные дроны сменяют дневные. Рисковали, конечно, но делать это днем — верная смерть. Действовали быстро: подогнали бронированную эвакуационную машину БРЭМ-1М — 1200 лошадиных сил — и вытащили из болота Bradley.

«Лебедка длинная у него, 200 метров. Мы ее просто развернули, а сами — вот лопата опускается, то есть БРЭМ упирается лопатой, он как колом встает на тормозах, и лебедка уже тянет. Она легче гораздо, чем БРЭМ и спокойно вышла из болот. Мы танки точно так же достаем», — отмечает «Юда».

Это, пожалуй, самый целый экземпляр из всех ранее захваченных. Почти полный боекомплект: ленты с бронебойными и осколочно-фугасными снарядами для пушки, пулеметные ленты, две противотанковые управляемые ракеты. Все вооружение целое.

На приборной панели часть надписей переведена на украинский язык — захват цели, дальномер. Часть еще на английском. На командирском месте очень тесно. И миф, о том, что «западная школа» заботится о комфорте экипажа, явно неверен: тесно, неудобно, ноги упираются, сидишь вертикально, и правую руку, которой управляешь джойстиком, девать некуда.

В российских в БМП-3 — намного комфортнее. А еще они намного легче. Bradley потеряли, в том числе и из-за ее главного недостатка — огромной массы.

«Техника хорошая, но не для таких условий войны. Она рассчитана на песчаную местность, а в грязи она уже ничего не может сделать. Вязнет и просто застревает. Очень большая масса. Для боевой машины пехоты масса в 30 с чем-то тонн — это уже непозволительно», — объясняет военнослужащий ремонтной роты с позывным «Двинский».

Когда машина застряла, наш дрон сбросил на нее небольшой кумулятивный боеприпас. И он вывел Bradley из строя, проделав крошечную дырочку в моторном отсеке.

«Кумулятивной струей пробило, ушло вниз, пробило электрооборудование, после чего было возгорание, повредились все шланги трансмиссионные, масло двигателя, охлаждающая жидкость вся выбежала, машина была обездвижена, не могла больше двигаться», — показывает «Двинский».

Но сам двигатель цел. Шланги поменяли, машину завели. Гидравлика работает — задний люк открывается. Осталось заменить подгоревшую проводку и Bradley как новая. А уж применение ей найдется.