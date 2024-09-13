Расчет РЭБ «Красуха-4» заглушил средства связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Комплекс воздействует на технику неприятеля помеховым излучением.

Военнослужащие из расчета комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха–4» смогли отследить и подавить средства связи ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

РЭБ «Красуха-4» анализирует тип сигнала и воздействует на технику помеховым излучением. Среди целей комплекса могут быть и наземные, и авиационные радиолокационные средства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.