Российские вертолетчики нанесли удар по позициям пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как российские вертолетчики нанесли удар по пехоте ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Также была уничтожена бронированная техника неприятеля.

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил позиции пехоты ВСУ на границе РФ в Курской области. Под удар наших вертолетчиков попала и бронетехника врага. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами. Согласно докладам разведки, все цели были успешно уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.