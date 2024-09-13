Забрали мандат: в Сочи лишили депутатских полномочий сестру бизнесмена

Фото, видео: Instagram* / angela14777; 5-tv.ru

Родственница Роберта Татуляна указала недостоверные данные о своем доходе.

Городской совет Сочи сегодня с позором выгнал одного из своих депутатов, которая скрывала данные о доходах и имуществе. Речь идет о миллионах долларов, но особую пикантность этой истории придает то, что своего места лишилась сестра бизнесмена Роберта Татуляна. На Черноморском побережье его часто называют «криминальным королем Сочи». Сейчас он в розыске, а какие претензии к его родственнице — знает корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

За свою 14-летнюю карьеру муниципального депутата Анжела Селюкова прославилась не своей общественной деятельностью, а родственниками в криминальном мире. На вопросы почему-то не хотят отвечать даже ее бывшие коллеги.

— Никто вам комментарий не даст.

— Никто?

— Нет, конечно.

То ли просто не хотят общаться с журналистами, то ли боятся сболтнуть лишнего, ведь Анжела Селюкова — сестра известного криминального авторитета — Рубена Татуляна, который находится в международном розыске. На последнем городском собрании чиновницу лишили полномочий депутата. Выяснилось, что она скрыла часть своих доходов, а это ни много ни мало девять миллионов долларов США. За эту сумму она продала акции компании «Волна Резорт энд СПА», которая принадлежит как раз ее брату. Кроме этого, Селюкова скрыла в декларации реальную сумму, которую получила за свое элитное авто.

На фотографиях Анжела Селюкова позирует, надев на голову корону. В принципе, живет она действительно по-королевски. Только за 2021 год депутат задекларировала больше семи миллионов рублей. А свой отдых, как выяснилось, бывшая слуга народа любит проводить за границей: летает туда регулярно, чуть ли не каждые два месяца. Выбирает Францию, США, Армению, Арабские эмираты и Австрию.

По нашим данным, Селюкову подозревают в том, что она, пользуясь депутатским статусом, помогала решить коммерческие вопросы своему известному в определенных кругах брату. Год назад полицейские в отношении Рубена Татуляна возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере строительства торговых центров и жилых комплексов в Сочи и нагрянули к нему домой с обыском. Однако еще до начала следственных мероприятий подозреваемый покинул территорию России, оставив пустыми свои роскошные коттеджи.

Интересно, что местные жители отзываются о Татуляне, не как о бизнесмене, а как о теневым правителе города Сочи.

«То, о чем вы говорите, это мафия, скорее, ближе к преступности, я бы даже сказал, не к нашей организованной преступности, а к нашим кавказским и закавказским семейным кланам. Там, может быть, там папа — мафиози, преступник, а детей он своих направляет кого в институт нефти и газа, кого в институт МВД, в школу милиции и так далее», — рассказывает писатель, конфликтолог и бывший заключенный Михаил Орский.

Впрочем, сама Селюкова считает, что ее отстранили от работы по другим причинам.

«Видимо, я не очень красивая. У меня талия не на том месте, где должна находиться», — заявила Анжела Селюкова.

Вероятно, ее местоположение действительно может измениться. По словам экспертов — за сокрытие своих реальных доходов Анжелу Селюкову могут привлечь к ответственности. Если всплывут новые обстоятельства этого дела возможно, что уже полицейские, а не налоговая, будут задавать вопросы Анжеле Селюковой.