Эксперт признал воду из кулера опасной для легких

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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На самом деле, проблема не в жидкости, а в емкости, в которой она находится.

Вода из кулеров может стать причиной появления легионеллеза. Эту информацию подтвердил Юрий Гончаров, гендиректор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» в беседе с «Радио 1». Правда, эксперт пояснил, что опасность несет не сама жидкость, а емкости, в которых она находится.

«В стране нет единого документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар... для заполнения кулеров. Производитель может отчищать бутыль какими-то химическими средствами, а может просто заливать в эту бутылку новую порцию воды и поставлять потребителю. Естественно, вот это представляет опасность. Точно так же никак не обслуживается внутренняя полость кулеров, вода там находится в условиях для размножения разных микроорганизмов», — сказал эксперт.

Бактерия легионелла, к примеру, способна вызвать серьезные заболевания легких. Она может попасть в воду как раз в тот момент, когда тару охлаждают или промывают на предприятиях.

Также Гончаров добавил, что пластмассовые бутылки лучше не использовать по несколько раз. В них со временем образуется органические соединения, болезнетворное влияние которых оценить однозначно сложно.

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