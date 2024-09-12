Умерла старейшая жительница Испании

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Сильверии Мартин Диас было 114 лет.

В возрасте 114 лет ушла из жизни Сильверия Мартин Диас — старейшая из долгожителей Испании. Отмечается, что Диас не стало в среду, 11 сентября. Ее возраст был подтвержден Группой геронтологических исследований (GRG) и Группой LongeviQuest (LQ). Об этом сообщили представители организации Extremenos Centenarios, которая собирает данные о лицах старше 100 лет.

«Наша дорогая Сильверия отправилась в Царство Небесное», — отмечается в сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Сильверия Мартин Диас родилась 20 июня 1910 года в Талавера-ла-Вьеха (Эстремадура). Была замужем за Хосе Арройо, от которого родила пятерых детей. Известно, что в возрасте 109 лет Диас перенесла операцию после перелома бедренной кости.

Умершая уступила звание старейшей жительницы страны Пьедад Лорьенте Перес — 11 сентября та отметила свой 113-й день рождения. До Диас титул принадлежал Марии Браньяс Морера, которая скончалась в возрасте 117 лет. При жизни она также была признана старейшей женщиной в мире.

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