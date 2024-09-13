Синего спектра нет в природе: почему опасно смотреть телевизор в темноте

Фото: 5-tv.ru

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Плохое освещение может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Смотреть телевизор или работать за ноутбуком в темноте опасно для зрения. О том, как защитить глаза от перенапряжения, рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков в беседе с aif.ru.

Научно доказано, что просмотр телевизора в темноте вредит глазам. Во-первых, потому что прибор излучает синий спектр света, который в природе мы видим только утром. На наш расширенный от темноты попадает синий спектр, что несвойственно в вечернее время. Во-вторых, этот свет путает наш мозг. Он начинает думать, что сейчас утро. И помимо ухудшения зрения мы лично вызываем головные боли.

«Вечером, когда солнце садится, синего спектра нет в природе, солнце имеет красный закат, поэтому все источники уходят уже в красный спектр. Отсюда мы делаем вывод, что синий нам нужно видеть только утром», — пояснил врач.

Если вы хотите смотреть телевизор ночью, то окружите его ярким светом. А если любите поработать за компьютером во мраке, то не приближайте его к себе ближе чем на 50 сантиметров.

Для ребенка темнота опасней, так как его глаз еще не сформирован и перенапряжение может спровоцировать близорукость.

Стоит запомнить правило: чем ближе экран к глазам, тем хуже для них. Если вам повезет и не начнет развиваться близорукость, то вот синдрома сухого глаза, переутомления и головных болей вам не избежать.

Цифровые книги кстати, также вредят зрению, как и обычные. Поэтому их также необходимо читать при хорошем освещении с вертикальным положением головы.

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