Руководство WADA скрыло важные подробности о расследовании дела Валиевой

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Эти факты могли стать решающими в судебном процессе.

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, которое могло оправдать перед судом обвиненную в употреблении допинга российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом стало известно Associated Press.

В содержании заключения научного эксперта и экс-директора WADA в Лозанне Марсьяля Сожи, который был нанят по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщалось, что допинг мог попасть в организм спортсменки в десерте, который для нее готовил дедушка. Это обстоятельство могло бы стать решающим в деле фигуристки, однако руководство WADA решило скрыть его.

AP обнародовало и другие детали по делу Валией, в том числе переписку гендиректора WADA Оливье Ниггли и руководителя департамента разведки и расследований Гюнтера Янгера, которая состоялась после информации о проведенном Сожи эксперименте.

«Гюнтер, у нас проблемы. Как так вышло, что Сожи дает очень благоприятное заключение для Валиевой. Если это заключение РУСАДА, мы не должны вмешиваться. Это большая проблема с нашей стороны — вмешиваться в заключение, которое будет использоваться в судебном процессе. Мы должны прекратить это», — цитирует агентство странную переписку.

В заключении AP уточнил, что направил в WADA сообщение с просьбой разъяснить ситуацию, однако никакого ответа получено пока не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камила Валиева не считает отца своей семьей.