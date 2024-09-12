G7 не передаст Киеву 50 миллиардов долларов из-замороженных активов России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако Украина все же получит крупную финансовую помощь от МВФ.

Власти стран «Большой семерки» (G7) не согласовали передачу 50 миллиардов долларов замороженных активов России на помощь Украине. Об этом сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, совет исполнительных директоров фонда рассмотрит предварительные договоренности с Украиной в рамках пятого обзора экономики страны в ближайшую неделю. После этого киевскому режиму направят 1,1 миллиард долларов, которые находятся на счету линии одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF). Часть этих средств возьмут из замороженных российских средств.

«Что касается финансирования, то власти G7 ведут интенсивные обсуждения условий и параметров выполнения своего обещания предоставить Украине финансовую поддержку в размере $50 млрд», — уточнила Козак.

В завершении она также подчеркнула, что МВФ заинтересован в том, чтобы такая помощь соответствовала восстановлению устойчивости долга государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как межгосударственные связи России способствуют ее борьбе с санкциями.