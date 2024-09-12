Сын актрисы Театра на Таганке Марины Полицеймако не сдержал слез на похоронах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость оставила большой след в истории кинематографа.

Заслуженную артистку РСФСР, вдову актера и юмориста Семена Фарады, Марину Полицеймако похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить знаменитость в последний путь приехали ее друзья, знакомые и те, кто считал ее своим проводником в мир искусства.

Ответственность за организацию церемонии взяло на себя культурное учреждение: панихиду проводили в Театре на Таганке. Проститься с Полицеймако могли все желающие. Среди тех, кто отложил все дела и приехал отдать дань памяти дорогому человеку, были Мария Аронова, Леонид Ярмольник и многие другие, сообщил МК.

Позже процессия переместилась на место упокоения — там гроб с телом советской звезды предали земле. Каждый из присутствующих, по традиции, бросил в могилу горсть земли, а затем возложил букет цветов к кресту.

Последним попрощался с матерью актер Михаил Полицеймако — убитый горем артист с трудом держался на ногах, а уже после пережитого посвятил самому близкому человеку трогательный пост, в котором еще раз напомнил матери о своей любви.

«Все, моя девочка, все. Мама рядом с папой — я спокоен», — написал он в социальных сетях.

Известно, что свое последнее пристанище Марина Полицеймако обрела рядом с другими выдающимися деятелями искусства. «Соседями» актрисы стали Игорь Старыгин, Виталий Вульф, Евгений Жариков, Александр Барыкин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о смерти советской актрисы и вдовы Семена Фарады Марины Полицеймако.