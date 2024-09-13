Экс-возлюбленная Бена Аффлека решила возобновить их отношения спустя 24 года

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bellocqimages

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Развод с Дженнифер Лопес привлек внимание к актеру почти всех его бывших.

Гвинет Пэлтроу захотела восстановить отношения с Беном Аффлеком. Об этом сообщает таблоид In Touch. Звездная пара была вместе 24 года назад.

Аффлек встречался с Пэлтроу в период с 1997 по 2000 годы. От этого замечательного союза родилась дочь.

К слову, девочка уже выросла. В этом году она поступила в Йельский университет. Именно это событие и стало поводом для восстановления общения между бывшими возлюбленными. По крайней мере, так считает Гвинет Пэлтроу.

Актриса уже приступила к активным действиям: прислала Аффлеку футболку с надписью: «папа студента Йельского университета».

«Гвинет гордится тем, что связана с Лигой плюща. Ведет себя так, будто это ее достижение, и использует любую возможность похвастаться», — отметил инсайдер In Touch, который и поделился с журналистами информацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лопес появилась на красной дорожке в дерзком образе. В сети сексуальный наряд уже окрестили «платьем мести».