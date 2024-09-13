Напряженные энергии: прогноз Таро на неделю с 16 по 22 сентября

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 16 по 22 сентября.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка мечей)

5-tv.ru

Пятерка мечей — это напряженная карта. Это означает, что наши ожидания могут не сработать. Кроме того, у вас будут меняться состояния: вас все время будет раскачивать из одной стороны в другую.

По этой причине на этой неделе стоит просто двигаться, созидать, наблюдать, но не ждать ничего от мира.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Туз мечей)

5-tv.ru

Туз мечей — это карта про инсайты. На этой неделе вы получите решение ваших денежных вопросов, карта этому благоволит.

Вместе с тем в это время вам необходимо быть в «разуме», то есть отдавать полный отчет своим действиям и мыслям — только тогда исход будет положительный.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Шестерка мечей)

5-tv.ru

Стоит ожидать изменений в вашем совместном пути. Как правило, эта карта говорит о том, что в ваших романтических отношениях потерян фокус и ориентир.

Вам необходимо найти новые точки соприкосновение с партнером. Тем не менее попробуйте для начала просто понаблюдать за вашими отношениями и не предпринимать никаких действий.

Совет на неделю (Карта Таро — Королева Кубков)

5-tv.ru

Эта карта достаточно эмоциональна, поэтому на этой неделе вам необходимо немного перетерпеть что-либо или накопить эмоций, чтобы потом эту энергию куда-то внедрить.

Королева Кубков довольна истерична, поэтому если мы поддаемся своим мимолетным эмоциям, то можем себе сильно навредить. Постарайтесь собраться и накопить свои ресурсы.

Если что-то уже произошло, то воспринимайте это как данность: если это произошло, значит так оно и должно быть.

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