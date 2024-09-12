«Запретов нет»: собиравший деньги для ВСУ Никитин выступил в Доме ученых РАН

В Доме ученых РАН объяснили выступление Никитина: он не иноагент

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Организаторы мероприятия объяснили свое решение.

Советский и российский бард Сергей Никитин, который собирал деньги на поддержку Украины, выступил в Доме ученых Пущинского научного центра РАН. В беседе с ИА «Регнум» исполняющий обязанности директора учреждения Людмила Карсакова объяснила, как этот человек оказался на сцене Российской академии наук.

«А что в этом такого? Он не иноагент. Нигде запретов на него нет. Официально он гражданин Российской Федерации, ИП. Он имеет право давать концерты», — заявила Карсакова.

Она также подчеркнула, что никто в Доме ученых не знал о связи Никитина со сбором денег на поддержку Украины.

Артист и его супруга открыто агитировали за сбор денег в фонд Бориса Акунина*, который занимается спонсированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого в России отменили ряд концертов, которые должны были давать Никитины. Столкнувшись с рядом отказов, супруги заявили, что не имеют никакого отношения к поддержке киевского режима. Сейчас они продолжают выступать и зарабатывать деньги в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы признал писателя Акунина виновным в нарушении закона об иноагентах.

* — признан иностранным агентом по мнению Минюста России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.