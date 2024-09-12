Обыски прошли в квартире депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева*

Фото: 5-tv.ru

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Правоохранители действовали в рамках уголовного дела.

Силовики провели обыски у депутата Госсовета Республики Коми от партии КПРФ Виктора Воробьева*, являвшимся в прошлом функционером ФБК**. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Проверки проводились в Москве и Сыктывкаре в рамках уголовного дела за финансирование экстремистской деятельности. При этом не уточняются, в каком статусе сейчас находится Воробьев.

Также неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков***. На платформе различных шоу на YouTube он заявлял, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестру криминального авторитета Рубена Татуляна из Сочи лишили депутатских полномочий. Сам бизнесмен объявлен в международный розыск.

* — признан иноагентом в России.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда.

*** — признан иноагентов в России, внесен в список террористов и экстремистов.