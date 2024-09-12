Возможности ИИ в сфере творчества обсудили на культурном форуме в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Шторкин; 5-tv.ru

Любые современные технологии в искусстве стремятся имитировать подход и качества человека.

Принимает Петербург и десятый форум объединенных культур. Это почти две тысячи участников из российских регионов и других стран. Среди них — политики, представители бизнеса, зарубежные музыкальные и театральные коллективы.

О едином знаменателе в творчестве разных народов и о современных технологиях, которые позволяют достичь в искусстве большего, корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Возможности искусственного интеллекта — лейтмотив десятого форума объединенных культур. Народная артистка Надежда Бабкина и робот Арди — такого дуэта еще точно никто не слышал. Это творческий эксперимент, пока то ли шутка, то ли попытка визуализировать искусство завтрашнего дня.

Любые современные технологии в искусстве стремятся имитировать подход и качества человека. Поющий робот Арди — не исключение. Он явно волнуется и как будто проговаривает про себя текст.

На открывающей сессии говорят о развитии технологии, ее регулировании, а крупные игроки индустрии делятся своими разработками. Национальная Медиа Группа, например, уже привлекала нейросеть для написания сценария, и не только.

«Мы используем очень много инструментов, начиная от озвучивания и дубляжа, и заканчивая использованием искусственного интеллекта в дизайне. Но без человека это все невозможно. Думаю, что еще очень много лет человек все-таки остается венцом творения и будет ставить задачу искусственному интеллекту, будет с ним сотрудничать и будет фактически его хозяином, а не наоборот», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Это, конечно, обнадеживает. Все-таки искусство должно оставаться прерогативой человека и объединять не программный код, а целые народы. На полях форума это и происходит. Россия и страны Глобального Юга становятся чуть ближе.

«Замбия нуждается в обучении профессиональных кадров для работы в музеях и многих других сферах. Россия, в свою очередь, имеет возможность помогать таким странам», — отметил президент национального комитета ИКОМ Замбии Эммануэль Аматви.

«Мы готовимся сейчас — Лига арабских государств с Российской Федерацией, чтобы мы открыли культурный арабско-российский центр в России. Мы сейчас работаем над этим», — рассказал посол Лиги арабских государств в России Валид Шилтах.

География культурных связей России будет только шириться. Страны мирового большинства привлекает отсутствие идеологических барьеров и подлинное уважение к традициям — полная противоположность западному подходу.

«У меня два гражданства: немецкое и российское, но я решил остаться здесь, я увидел перспективу. В Европе есть большая проблема — там много двуличных людей, постоянно говорят о меньшинствах. Это все не про историю и традиции, которые в России во главе угла», — заметил художественный руководитель культурного центра «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай.

Поэтому вполне логично, что на берегах Невы в этом году собрались две тысячи делегатов из более чем 70 стран мира. У каждого свои задачи, а значит, тем для обсуждения тоже становится все больше.

Разнообразие культурного форума: в светлом лектории говорят о сохранении музейного наследия, пока в зеленых, почти театральных декорациях, рассуждают о том, как совместить традиции и современность.

А в полумраке кинозала идет речь о развитии самого массового из искусств. И здесь тоже свои открытия. Современное российское кино осваивает новые рынки, в том числе в недружественных странах.

«Сделка с японской компанией, которая называется MiruAsia, по приобретению прав на показ четырех сериалов НМГ Студии — для нас, мы давно не заключали подобного контракта. Но и вообще с территорией Японии не работали уже семь лет. Мы представляем там четыре сериала: это «Балет», «Happy End», «The Телки» и «Домашнее поле», — сказал генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук.

Потому что язык нашего искусства универсальный и не подстраивается под политику. Отсюда и такое внимание культурному форуму в культурной столице.