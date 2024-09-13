На рэпера и продюсера Diddy написали уже десятое заявление о домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

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Представители артиста пока никак не отреагировали на новый иск.

Музыкального продюсера и рэпера Шона Комбса, выступавшего под псевдонимами Рuff Dаddу, Р. Diddу и Diddу, обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает портал TMZ. В этот раз автор заявления — певица Доун Ричард, которая входила в группу Danity Kane — ее продюсером как раз выступал Комбс.

Артистка рассказывает, что неоднократно становилась свидетельницей неадекватного поведения рэпера. Якобы он душил, избивал и оскорблял девушек. А однажды в порыве гнева кинул в певицу Cassie (настоящее имя — Кассандра Вентура) горячую кастрюлю.

Ричард также рассказала, что Комбс заставлял ее репетировать по 48 часов без перерыва на сон. Также мужчина домогался девушки и трогал ее за интимные места, хотя согласия на это она ему не давала.

Однажды продюсер, по словам Ричард, закрыл ее в машине на два часа. На помощь к ней приехал отец, но его угрозы никак не повлияли на Комбса. Тот намекнул отцу девушки, что ему стоит думать о благополучии ее жизни и карьеры.

Представители Diddy пока никак не прокомментировали новый иск. К слову, это уже десятое заявление подобного характера, составленное против рэпера.

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