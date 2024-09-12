Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Общие потери киевского режима превысили 12,5 тысяч боевиков. ВС России уничтожили и большое количество техники противника.

Вооруженные силы России за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск „Север“ в течение двух суток освобождено десять населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь», — говорится в сообщении.

ВС России за минувшие сутки отразили две контратаки боевиков киевского режима в районах Фанасеевки и Снагости, а также сорвали попытку атаки в районе населенного пункта Ольговка. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20 боевиков, боевую бронированную машину и автомобиль. Один из неонацистов сдался в плен.

Кроме того, российские бойцы отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника в результате составили до 55 боевиков, четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

«В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — добавили в Минобороны России.

За сутки противник в Курской области потерял более 300 боевиков. Общие потери за все время боев превысили 12,5 тысяч.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области.