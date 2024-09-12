Покормил и слег: почему опасно приближаться к голубям
Врач-пульмонолог Бекетов: кормление голубей из рук грозит человеку орнитозом
Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Общение с птицами иногда может привести к острому инфекционному заболеванию.
Кормление голубей с рук может привести к острому инфекционному заболеванию орнитозу. Причем дети оказались в отдельной группе риска. Об этом в беседе с KP.RU рассказал врач-пульмонолог Владимир Бекетов.
«Таким образом чаще всего происходит заражение, когда птиц кормят с рук или потом не моют руки», — отметил специалист.
Врач-пульмонолог привел три варианта заражения при близком знакомстве с голубями.
Первый связан с пометом, частицы которого попадают на руки, и дальше — либо вдыхаются, либо проглатываются и попадают в желудочный тракт. Второй касается передачи инфекции воздушно-пылевым путем — через аэрозоль. В третьем случае помет попадает на одежду или полотенце, а после в желудок.
Бекетов подчеркнул, что человек при попадании частиц птичьего помета в дыхательные пути может заразиться орнитозом. Он опасен не только для легких, но и даже для нервной системы.
Врач-пульмонолог подчеркнул, что голуби наиболее опасны для детей, поскольку последние то и дело пытаются поиграть с пернатыми. Эксперт предупредил, что заражение может проходить как через слизистую, так и через руки.
Сотрудники зоомагазинов, птицефабрик и даже люди, занимающиеся уборкой улиц — все они также подвержены особому риску заражения.
Врач призвал отказаться от кормления с рук. А уже если это случилось, то обязательно после общения с пернатыми помойте руки.
Если же на вашей ладони есть трещина или царапина, то так инфекция может напрямую попасть в кровь.
Бекетов добавил, что при уборке помета с машины, подоконников и других вещей нужно надевать перчатки и маску. Иначе есть шанс получить болезненную «голубиную награду».
Ранее 5-tv.ru писал, как избавиться от голубей на балконе.