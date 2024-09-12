Покормил и слег: почему опасно приближаться к голубям

Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher

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Общение с птицами иногда может привести к острому инфекционному заболеванию.

Кормление голубей с рук может привести к острому инфекционному заболеванию орнитозу. Причем дети оказались в отдельной группе риска. Об этом в беседе с KP.RU рассказал врач-пульмонолог Владимир Бекетов.

«Таким образом чаще всего происходит заражение, когда птиц кормят с рук или потом не моют руки», — отметил специалист.

Врач-пульмонолог привел три варианта заражения при близком знакомстве с голубями.

Первый связан с пометом, частицы которого попадают на руки, и дальше — либо вдыхаются, либо проглатываются и попадают в желудочный тракт. Второй касается передачи инфекции воздушно-пылевым путем — через аэрозоль. В третьем случае помет попадает на одежду или полотенце, а после в желудок.

Бекетов подчеркнул, что человек при попадании частиц птичьего помета в дыхательные пути может заразиться орнитозом. Он опасен не только для легких, но и даже для нервной системы.

Врач-пульмонолог подчеркнул, что голуби наиболее опасны для детей, поскольку последние то и дело пытаются поиграть с пернатыми. Эксперт предупредил, что заражение может проходить как через слизистую, так и через руки.

Сотрудники зоомагазинов, птицефабрик и даже люди, занимающиеся уборкой улиц — все они также подвержены особому риску заражения.

Врач призвал отказаться от кормления с рук. А уже если это случилось, то обязательно после общения с пернатыми помойте руки.

Если же на вашей ладони есть трещина или царапина, то так инфекция может напрямую попасть в кровь.

Бекетов добавил, что при уборке помета с машины, подоконников и других вещей нужно надевать перчатки и маску. Иначе есть шанс получить болезненную «голубиную награду».

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