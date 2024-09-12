Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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В МИД и Кремле тем временем уверены: Запад уже давно принял решение по этому поводу.

Если Соединенные Штаты официально разрешат Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России, то это будет шагом к третьей мировой войне. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на странице в соцсети X.

«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал он.

Так Маск прокомментировал пост о том, что третья мировая война уже давно началась, а Запад отказывается об этом сообщить.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев с визитом. По итогам поездки американский госсекретарь заявил, что передаст президенту Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России.

Причем, как писал прежде 5-tv.ru, Байден уже подтвердил: вопрос о применении оружия НАТО на территории РФ будет снят в ближайшее время. Однако обслуживают и программируют запуск этих ракет не ВСУ, а военные блока. Следовательно, Запад дает разрешение не киевскому режиму, а самому себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад уже давно снял ограничения на удары ВСУ вглубь России. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас это одобрение пытаются изящно оформить.