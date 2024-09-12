Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья

МНР: домашние животные не всегда благоприятно влияют на психическое здоровье

Фото: 5-tv.ru

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Участники испытания показали высокие уровни депрессии, тревоги и ангедонии.

Наличие домашних животных не всегда полезно для психического здоровья. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета и Королевского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в журнале Mental Health & Prevention (МНР).

Исследование проводилось в период пандемии коронавируса, в нем приняли участие 6018 граждан Британии, имеющие питомцев. Испытуемые прошли множество психологических тестов для оценки интенсивности депрессии, тревоги, одиночества и ангедонии (потери удовольствия от жизни. — Прим. ред.).

В результате ученые не выявили доказательств благоприятного влияния наличия питомцев на показатели психического здоровья. Наоборот, британцы показали в тестах высокие уровни депрессии, тревоги и ангедонии.

Причем существенной разницы не нашлось даже между собачниками и владельцами другим питомцев. Хотя изначально ученые предполагали, что психическое здоровье от наличия собаки улучшается в связи с ежедневной физической активностью и структурированным распорядком дня.

Эксперты также развеяли миф «об одиноких кошатниках». Владельцы и собак, и кошек еще больше одиноки, чем люди без домашних животных. Таким образом, подчеркнули ученые, нельзя воспринимать питомцев как панацею от проблем с психическим здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как научиться понимать язык домашней кошки. У животных есть собственные методы общения с людьми, которыми они объясняют свое настроение.