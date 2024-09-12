«Нет согласия»: глава МИД Польши признался пранкерам в нежелании воевать за Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Вован и Лексус побеседовали с Радиславом Сикорским от лица бывшего Петра Порошенко. Что разболтал им дипломат?

Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал подрывы на «Северном потоке» хорошей работой. Он был убежден, что делится мнением с экс-президентом Украины Петром Порошенко. А на самом деле беседовал с пранкерами Вованом и Лексусом.

Министр также сказал, что Соединенные Штаты были в курсе диверсии еще на этапе планирования. И это признание фактически разрушило легенду, которую пытаются навязать немецкие СМИ, что все это — результат вылазки группы украинских дайверов.

Впрочем, это далеко не все откровения Сикорского. Что еще было сказано «лишним», рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Всегда удивляло — как эти неглупые люди с хорошим образованием, занимая высокие государственные посты, попадаются на такие пранки? Это же как звонки из «службы безопасности банка». Вот господин Сикорский — о чем он вообще думал, когда поверил, что говорит с Порошенко? А наговорил он много интересного!

«Коррупция — это самый короткий и быстрый путь для Украины потерять поддержку Запада. Если это правда, мы слышим одни и те же истории. Если они подтвердятся, то готовность тратить европейские деньги на Украину испарится очень быстро. И это может быть очень плохо для вашей страны», — заявил Сикорский.

Вообще Сикорский, как сейчас говорят, выдал базу. То есть раскрыл то, о чем говорят в кулуарах и шепотом среди своих.

Расшифровка беседы — 12 страниц мелким шрифтом. Министр оказался разговорчив. Многое, что сказал, явно не понравится Зеленскому и компании. Например, что польских солдат на Украине не будет. Или еще кое-что.

«Мы сейчас обсуждаем, сбивать ли российские крылатые ракеты из нашего воздушного пространства. И даже это весьма и весьма спорно. У нас нет никакого согласия, потому что это означало бы вступление в войну», — сказал Сикорский.

Не стоит забывать, что официально Польша — один из самых ярых адептов антироссийской позиции Запада. Но тут неожиданно выясняется, что Варшава против размещения на своей территории американского ядерного оружия, призванного «сдерживать» Россию. И все призывы президента Дуды — это либо его пиар, либо внутрипольские разборки.

«Это американские боеголовки. А программа совместного использования ядерного оружия — это всего лишь доставка боеголовок, которые не находятся под вашим контролем. Это все равно что быть почтальоном, у которого есть чек на один миллион долларов, который чувствует себя важным, потому что этот миллион долларов принадлежит ему. Но это миллион не его», — заявил Сикорский.

То есть выходит, что вся эта западная антироссийская и заукраинская консолидация — полный пшик? В эксклюзивном интервью «Известиям» Мария Захарова это подтвердила.

«Вот в этих своих бесконечных каких-то пиар-кампаниях делают вид, что полностью поддерживают, как они говорят, украинцев. А на деле они же относятся к гражданам Украины либо как к пушечному мясу, либо как инструментарию ведения гибридной войны против нашей страны», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об антироссийских диверсиях, напрямую с Украиной не связанных, Сикорский, надо отдать должное, говорил осторожно. Но о ситуациях с подрывом «Северного потока» все же проговорился.

«Кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили этого», — сказал Сикорский.

А еще Сикорский произнес фразу, которая с точки зрения истории и геополитики, пожалуй, главная из всего им сказанного.

«Вы не хуже меня знаете, что нет желания вести войну с Россией в Западной Европе. Знаете, это абсолютная красная линия», — резюмировал Сикорский.

Ну, то есть у них еще остались мозги. И это не может не радовать!