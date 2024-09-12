Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Армия России продолжает продвижение вглубь обороны противника.

Подразделения «Южной» группировки войск армии России нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) и за сутки ликвидировали до 745 боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ. Они нанесли противнику поражение в районах населенных пунктов Константиновка, Григоровка и Часов яр ДНР.

«ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 26 автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Вместе с тем ВСУ потеряли гаубицы Д-20, Д-30 и L-119. Также российская армия уничтожила полевой склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ теснят неприятеля в районе Часова Яра. Бойцы успешно отражают атаки вражеских беспилотников.