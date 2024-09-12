Назвали неадекватной: Дайнеко угодила в скандал в пункте выдачи заказов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Сотрудник выдачи товаров предпочла игнорировать звезду. Но почему?

Певица Виктория Дайнеко попыталась получить посылку в одном из пунктов выдачи заказов (ПВЗ), но сотрудница отказалась ее обслуживать, назвав знаменитость неадекватной. Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети.

«В итоге потрачены 30 минут жизни и тонны хамства от сотрудницы пункта выдачи, которая меня младше лет на 20 — класс», — саркастично заключила певица.

Дайнеко пояснила, что пришла получить посылку за полчаса до закрытия ПВЗ. В итоге, не сдержавшись, за минуту до конца рабочего дня звезда попросила работницу, чтобы та отдала ей заказанный товар.

Фото: Instagram* / victoriadaineko

Результат — молодая сотрудница решила отсканировать заказ мужчины, который стоял за Дайнеко. Звезда подчеркнула, что обслуживала она его как минимум 11 минут, а после певица получила ответ. Работница сказала, что не выдала ей посылку потому, что обслуживает только адекватных людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Виктории Дайнеко не воспитывает их общую дочь.

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